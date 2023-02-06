7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi? Yarın okul var mı?

7-8-9-10 Şubat okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 10 ilde okullara 1 haftalık ara verildi. Konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi? Yarın okul var mı?