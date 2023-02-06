06 Şubat 2023, Pazartesi
7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi? Yarın okul var mı?
Son dakika haberleri... 7.4'lük depremin ardından 10 ilde 1 haftalık okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu. Peki yarın okul tatil mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:52
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12