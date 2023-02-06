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Haberler Galeri 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi? Yarın okul var mı?

7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi? Yarın okul var mı?

Son dakika haberleri... 7.4'lük depremin ardından 10 ilde 1 haftalık okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu. Peki yarın okul tatil mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:52
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7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi?

7-8-9-10 Şubat okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 10 ilde okullara 1 haftalık ara verildi. Konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi? Yarın okul var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 12
7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.

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7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi?

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kahramanmaraş,

Hatay,

Gaziantep,

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7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi?

Osmaniye,

Adıyaman,

Adana,

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7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi?

Malatya,

Şanlıurfa,

Diyarbakır

Kilis