7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?

7-8-9-10 Şubat okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bazı illerde 1 haftalık bazı illerde ise 2 haftalık tatil ilan edildi. Konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi? Yarın okul var mı?