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Haberler Galeri 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7'lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?

7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7'lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?

Son dakika haberleri... 7.7'lik depremin ardından bazı illerde okullar 1 hafta bazılarında ise 2 haftalık okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu. Peki yarın okul tatil mi? Hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:03
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7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?

7-8-9-10 Şubat okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bazı illerde 1 haftalık bazı illerde ise 2 haftalık tatil ilan edildi. Konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi? Yarın okul var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 16
7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.

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7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?

OKULLARIN 2 HAFTA TATİL OLDUĞU İLLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aşağıdaki iller için bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara verildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş,

Hatay,

Adıyaman,

Malatya.

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7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?

OKULLARIN 1 HAFTA TATİL OLDUĞU İLLER

Diyarbakır,

Gaziantep,

Şanlıurfa,

Adana,

Osmaniye,

Kilis.

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7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?

HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL?

İstanbul'daki bazı üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle sınavları erteleme kararı alırken, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil ilan etti.