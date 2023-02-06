06 Şubat 2023, Pazartesi
7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? 7.7'lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Yarın okul var mı?
Son dakika haberleri... 7.7'lik depremin ardından bazı illerde okullar 1 hafta bazılarında ise 2 haftalık okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu. Peki yarın okul tatil mi? Hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:03
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