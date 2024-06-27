5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl yapılır? 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP hesaplama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama süreci ve sınavsız öğrenci alabilen liseler hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl yapılır? İşte 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP hesaplama ekranı!