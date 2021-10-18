18 Ekim 2021, Pazartesi
30 gün içinde başvuran alıyor! PTT şubesinden çekebilirsiniz! İşte, başvuru detayları ve şartları...
İşsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödeniyor. İŞKUR üzerinden kayıt olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden işsizlik maaş başvurusu yapabiliyor. Başvuruları kabul edilenler ödemelerini PTT üzerinden alabilecek. Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır. İşte, işsizlik maaşı başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 22:52
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