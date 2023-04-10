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Haberler Galeri 28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

14 Mayıs seçim süreci hızla devam ederken 26 siyasi parti de aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Aday listelerinin tamamlanıp sunulmasının ardından illere göre milletvekili dağılımı merak konusu oldu. En az ve en çok milletvekili çıkaracak olan şehirler araştırılırken 2023 il milletvekili sayıları da belli oldu. Peki hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 10:13
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28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? En az/fazla sayı hangi ilde? İstanbul, Ankara, İzmir...

İl il milletvekili sayıları gündemdeki yerini aldı. 28. Dönem milletvekili aday listeleri siyasi partiler tarafından sunuldu. 14 Mayıs seçimlerine hızla giderken vatandaşlar da kendi yaşadıkları şehirden ne kadar milletvekili çıkacağını araştırmaya koyuldu. Peki hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? En az milletvekili olan il hangisi? İşte illere göre milletvekili dağılımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? En az/fazla sayı hangi ilde? İstanbul, Ankara, İzmir...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi. Buna göre, 36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak. Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu.

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28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? En az/fazla sayı hangi ilde? İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında, Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada, TÜİK tarafından 31 Aralık 2022 tarihli veriler esas alınarak, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı paylaşıldı.

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28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? En az/fazla sayı hangi ilde? İstanbul, Ankara, İzmir...

36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak.

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28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? En az/fazla sayı hangi ilde? İstanbul, Ankara, İzmir...

DEPREM BÖLGELERİNDE DEĞİŞİKLİK OOLDU MU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis'i etkilemişti.