28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

14 Mayıs seçim süreci hızla devam ederken 26 siyasi parti de aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Aday listelerinin tamamlanıp sunulmasının ardından illere göre milletvekili dağılımı merak konusu oldu. En az ve en çok milletvekili çıkaracak olan şehirler araştırılırken 2023 il milletvekili sayıları da belli oldu. Peki hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?