2,5 ayda ipince oldu! Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...

Deniz Seki'nin son halini görenler inanamıyor! O yöntemle 2,5 ayda 22 kilo birden verdi. Ünlü sanatçı sonunda sırrını açıkladı. Bir zamanlar fazla kilolarıyla gündeme gelen Deniz Seki, yıllar sonra 36 bedene ulaştı. Sosyal medyada son halini görenler ise Seki'nin photoshop yaptığını düşündü. Gerçek sonunda ortaya çıktı...Meğer yağlarından o yöntemle kurtulmuş. İşte, Deniz Seki'yi iğne ipliğe çeviren o yöntem...

Giriş Tarihi: 30.05.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 16:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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