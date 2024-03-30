2024 Yerel Seçimlerinde Nerede Oy Kullanacağım? YSK, e-Devlet ve TC Kimlik No ile Kolay Sandık ve Sıra No Sorgulama!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, ülke genelinde büyük bir önemle bekleniyor. Seçimlerin hemen öncesinde, seçmenler oy kullanacakları sandık ve sıra numarasını öğrenmek için ilgili ekranı ziyaret ediyorlar. Bu süreç, seçmenlerin oy kullanma gününe hazırlıklı olmalarını sağlayarak, seçim sürecinin daha düzenli ve etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlıyor. Peki hangi sandıkta oy kullanacağım?