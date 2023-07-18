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2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi boyunca öğrenciler tercih kılavuzunu araştırarak hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını öğrenmek istiyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını ve yüzdelik dilimleri dikkate alıyor. Peki, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? İşte 2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:19
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2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler, öğrencilerin tercihlerini yaparken önemli bir rehber niteliği taşıyor. Üniversiteler ve bölümler için belirlenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler, öğrencilere hangi puan aralığında hangi üniversiteye girebileceklerini gösteriyor. Bu bilgiler öğrencilerin tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

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2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

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2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

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2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS'DE 2023'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.