17 Haziran 2023, Cumartesi
2023 YKS Temel Yeterlilik Sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? TYT Soru Cevap ANAHTARI! ÖSYM TYT A-B-C-D kitapçığı açıklandı mı?
TYT A-B-C-D kitapçığı açıklandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayan sınava ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Saat 13.00 itibarıyla son bulacak olan sınavın soru ve cevap anahtarına ulaşılmaya çalışılıyor. Peki 2023 YKS Temel Yeterlilik Sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 14:38
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