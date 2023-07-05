05 Temmuz 2023, Çarşamba
2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...
Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan binlerce öğretmenin gözü "Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlaro 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. İşte 2023 öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen zammında son durum...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:44
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