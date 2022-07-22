HaberlerGaleri2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?
2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?
PMYO başvuru tarihi ve şartları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 polis öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından polis olma hayali kuran öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2.500 polis alımı ne zman? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman? Polis olma şartları nelerdir? PMYO taban puanı kaç? İşte haberin detayları...