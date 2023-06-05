20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i iğne ipliğe döndü! İşte uyguladığı yöntem...

İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! 6 ayda 20 kilo veren oyuncunun nasıl zayıfladığı hayranları tarafından merak ediliyordu. TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu son dönemde verdiği kilolarla gündemde. Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Helvacıoğlu, zayıflık sırrını bir dergide verdiği röportajla açıkladı. İşte, son dönemde oldukça popülerleşen o diyet...