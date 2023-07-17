17 Temmuz 2023, Pazartesi
2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren zayıflama formülü... Tek yöntemle iğne ipliğe döndü!
1 ayda tığ gibi olan oyuncu Pelin Akil'in kilo zayıflama sırrı ortaya çıktı. Son zamanlarda paylaştığı diyet ve spor gönderileriyle kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı olan güzel oyuncu, kısa sürede 6 kilo verdi. 56 kiloya düştüğünü açıklayan Akil'in fitliğinin sırrı meğer buymuş...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 15:54
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15