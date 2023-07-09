HaberlerGaleri2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi! 1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü...
2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi! 1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü...
1 ayda tığ gibi olan oyuncu Pelin Akil'in kilo zayıflama sırrı ortaya çıktı. Son zamanlarda paylaştığı diyet ve spor gönderileriyle kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı olan güzel oyuncu, kısa sürede 6 kilo verdi. 56 kiloya düştüğünü açıklayan Akil'in fitliğinin sırrı meğer buymuş...
Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:42Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 08:43