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2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi! 1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü...

1 ayda tığ gibi olan oyuncu Pelin Akil'in kilo zayıflama sırrı ortaya çıktı. Son zamanlarda paylaştığı diyet ve spor gönderileriyle kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı olan güzel oyuncu, kısa sürede 6 kilo verdi. 56 kiloya düştüğünü açıklayan Akil'in fitliğinin sırrı meğer buymuş...

Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 08:43
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2 çocuk annesi Pelin Akil’e 6 kilo verdiren diyet listesi! 1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü...

2 çocuk annesi oyuncu Pelin Akil bu yöntemle tığ gibi inceldi. Anıl Altan ile mutlu bir evliliği olan Pelin Akil, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Hamilelilik kilolarından kısa sürede kurtulan güzel oyuncunun zayıflama sırrı hayranları tarafından merak konusu oldu. Tek formülle zayıfladığını söyleyen Akil, 1 ayda doğumdan önceki kilosuna döndü. İşte, Pelin Akil'i 56 kiloya düşüren diyet listesi...

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2 çocuk annesi Pelin Akil’e 6 kilo verdiren diyet listesi! 1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü...

DOĞUM KİLOLARINDAN BÖYLE KURTULDU

Güzel oyuncunun günlük rutini erken kalkarak sabah sporu yapmakla başlıyor. Aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.

Ayrıca haftanın belirli günlerinde fitness eğitmeniyle çalışarak daha yoğun bir antrenman programı da uyguluyor.

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2 çocuk annesi Pelin Akil’e 6 kilo verdiren diyet listesi! 1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü...

Beslenme konusunda da dikkatli olan Akil, işlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden uzak durarak sağlıklı ve dengeli bir diyet uyguluyor.

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2 çocuk annesi Pelin Akil’e 6 kilo verdiren diyet listesi! 1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü...

Bol miktarda sebze, meyve, protein ve lif içeren besinler tercih ediyor ve düzenli aralıklarla küçük öğünler tüketerek metabolizmasını hızlandırıyor.

Pelin Akil'in hızlı bir şekilde formunu geri kazanması, disiplinli çalışma ve sağlıklı yaşam tarzına bağlı olarak gerçekleşti.

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2 çocuk annesi Pelin Akil’e 6 kilo verdiren diyet listesi! 1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü...

BU YÖNTEMLE 6 KİLO VERDİ!

Anne olmanın getirdiği sorumlulukları bir kenara bırakmadan, sağlıklı bir yaşam sürdürerek kendi ihtiyaçlarına da özen göstermesi takdire şayan bir başarı olarak değerlendiriliyor.