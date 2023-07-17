17 Temmuz 2023, Pazartesi
2 çocuk annesi Pelin Akil fazla kilolarından böyle kurtuldu! Tek bir formülle tığ gibi inceldi! İşte diyet listesi...
1 ayda tığ gibi olan oyuncu Pelin Akil'in kilo zayıflama sırrı ortaya çıktı. Son zamanlarda paylaştığı diyet ve spor gönderileriyle kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı olan güzel oyuncu, kısa sürede 6 kilo verdi. 56 kiloya düştüğünü açıklayan Akil'in fitliğinin sırrı meğer buymuş...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 22:51
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