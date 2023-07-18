157 yıl boyunca bununla beslendi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı...

157 yıl yaşayan ve tüm ünü dünyaya yayılan Zaro Ağa'nın uzun yaşam sırrı bulundu. Napolyon gibi büyük komutanlar dahil 10 Osmanlı padişahı ve 6 savaşa tanıklık eden Zaro Ağa, yaşı ilerlese de sağlığından hiçbir şey kaybetmedi. İşte, Zaro Ağa'nın sofrasından eksik etmediği o besin...