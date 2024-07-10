15 Temmuz'un en yakın şahitlerinden Bakan Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile üzerinden 6 geçen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını konuştu. Ses getiren yazıda "
15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da neler yaşandı? Hainler darbe saatini neden öne çekti? Nizamiyenin kapısını açmayarak darbeci emir subayını kim öldürdü?" sorularının yanıtları dikkat çekti.
ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024
07:45
Güncelleme: 10.07.2024
09:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla FETÖ'cü darbecilere karşı demokrasi ve vatanı savunmak için verilen mücadelenin üstünden 8 yıl geçti. Acılar ve anılar hafızalarda hâlâ taze. 251 vatan evladının şehit düştüğü o büyük direniş anında öyle bir isim vardı ki...
Üniformalı FETÖ'cülerin açık hedefiydi. Üstelik FETÖ ile mücadelenin görünmez kahramanlarından biriydi.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, FETÖ gerçeği ve 15 Temmuz gecesinin kader anlarını ilk kez SABAH'a anlattı.
"FETÖ ile mücadele devam ediyorsa kesinlikle Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesindedir" diyen Bakan Güler'in ağzından o gecenin unutulmaz öyküsü:
ROBOTLAŞMIŞ BİR ÖRGÜT FETÖ, gerçek radikal bir terör örgütü. Örgüt hiyerarşisinde verilen talimatların dışına çıkamayan robotlaşmış bir teşkilat yapısındalar. Bunlar, küçük yaştan itibaren önüne nasıl bir sorun gelirse gelsin "Abim, ablam beni arayacak ve ne yapacağımı bana söyleyecek, endişe etmeme gerek yok" diye alıştırılmış kişiler.
İşte; abilerinin, ablalarının ne yapacaklarını tam söyleyemedikleri gün de 15 Temmuz oldu! Saati öne aldıklarında ne yapacaklarını bilemediler. Çaresiz kaldılar. O gece Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı'nı Genelkurmay karargâhına davet ettiğimiz anda ABD'deki elebaşı, haini arıyorlar. Darbenin tespit edildiğini, ne yapacaklarını soruyorlar. Terör elebaşından "Darbeyi derhal başlatın" diye talimat geliyor.