15 Temmuz’un en yakın şahitlerinden Bakan Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

ROBOTLAŞMIŞ BİR ÖRGÜT



FETÖ, gerçek radikal bir terör örgütü. Örgüt hiyerarşisinde verilen talimatların dışına çıkamayan robotlaşmış bir teşkilat yapısındalar. Bunlar, küçük yaştan itibaren önüne nasıl bir sorun gelirse gelsin "Abim, ablam beni arayacak ve ne yapacağımı bana söyleyecek, endişe etmeme gerek yok" diye alıştırılmış kişiler.