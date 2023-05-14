14 Mayıs 2023 AHABER ATV seçim sonuçları canlı yayın! A HABER SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...
14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi gerçekleşecek. Türkiye, Pazar günü beş yıl süre ile görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlementosunu seçmek için sandıkta oy kullanacak. Seçim sonuçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Giriş Tarihi: 14.05.2023
10:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
10:51
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sona erdi. Sabahın erken saatlerinde sandık başına gidecek vatandaşlar oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından sonuçlar açıklanmaya başlanacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek sonuçları vatandaşlarımız ahaber.com.tr üzerinden anbean canlı olarak takip edebilecekler. İşte, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi A HABER canlı yayın ekranı!
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SEÇİM SONUÇLARI ANLIK OLARAK AKTARILACAK
Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise ahaber.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.
64 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK
14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.