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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! 157 yıl boyunca bu besini tüketti! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı...

Bu besini tüketerek 157 yıl yaşadı. 18. yüzyılda doğup, 20. yüzyılda ölen Zaro Ağa'nın sağlıklı yaşam sırrı bulundu. Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa, 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı gördü. Yaşı ilerledikçe sağlığından da bir şey kaybetmeyen Zaro Ağa, kendisine sorulan soruya tek bir cevap verdi. İşte 157 yıl boyunca tükettiği besin...

Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:53
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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! 157 yıl boyunca bu besini tüketti! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı...

157 yıl yaşayan ve tüm ünü dünyaya yayılan Zaro Ağa'nın uzun yaşam sırrı bulundu. Napolyon gibi büyük komutanlar dahil 10 Osmanlı padişahı ve 6 savaşa tanıklık eden Zaro Ağa, yaşı ilerlese de sağlığından hiçbir şey kaybetmedi. İşte, Zaro Ağa'nın sofrasından eksik etmediği o besin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! 157 yıl boyunca bu besini tüketti! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı...

10 OSMANLI PADİŞAHI VE 6 SAVAŞ GÖRDÜ

Zaro Ağa doğduğunda tahtta 1. Abdülhamid var. Sonra sırasıyla II. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta çıkıyor, ardından cumhuriyet ilan ediliyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığına da Zaro Ağa tanıklık ediyor.

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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! 157 yıl boyunca bu besini tüketti! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı...

Zaro Ağa Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi'ni yaşıyor.

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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! 157 yıl boyunca bu besini tüketti! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı...

18. YÜZYILDA DÜNYAYA GELDİ

Zaro Ağa 18. yüzyılda dünyaya geldi. Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olan Zaro Ağa'nın 1774-1777 yıllarında arasında dünyaya geldiği söyleniyordu. Zaro Ağa çocukluğunu köyünde geçirdi ve yaşı 18'e geldiğinde İstanbul'a gidip kendisine bir hayat kurmak istedi.

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10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! 157 yıl boyunca bu besini tüketti! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın sırrı...

İstanbul'a geldiğinde adımını attığı ilk yer Tophane oldu. Kaynaklara göre 1853 yılında Ortaköy Camii inşaatında çalıştı.