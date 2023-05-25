1 haftada pürüzsüz bir cilt! Canan Karatay çözümü buldu! Sivilce, yara izi, kırışıklık... ’Avrupa’da popüler oldu’

Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı."