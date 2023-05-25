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1 haftada pürüzsüz bir cilt! Canan Karatay çözümü buldu! Sivilce, yara izi, kırışıklık... 'Avrupa'da popüler oldu'

Sağlıklı beslenme yönünde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay, cilt sorunu yaşayanlara altın değerinde tavsiyeler verdi. Pürüzsüz cildin sırrının doğru sabunu seçmek olduğunu söyleyen ünlü profesör ayrıca 'Amerikada çok popüler oldu' diyerek herkesin kullanmasını önerdi. İşte, yara izlerine sivilceye, cilt kuruluğuna iyi gelen o sabun...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 08:48
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1 haftada pürüzsüz bir cilt! Canan Karatay çözümü buldu! Sivilce, yara izi, kırışıklık... ’Avrupa’da popüler oldu’

Cildi kökünden tedavi ediyor! Özellikle sivilce sorunu yaşayanlar bu sabunu kulllansın...Doğal beslenmenin en sağlıklı yaşam biçimi olduğunu sık sık dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, pürüzsüz bir cildin sırrını verdi. İşte, Karatay'dan altın değerinde tavsiyeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 haftada pürüzsüz bir cilt! Canan Karatay çözümü buldu! Sivilce, yara izi, kırışıklık... ’Avrupa’da popüler oldu’

"AMERİKALILAR DA İSTEDİ"

İşte Karatay'a göre pürüzsüz cildin sırrı...

"Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı.

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1 haftada pürüzsüz bir cilt! Canan Karatay çözümü buldu! Sivilce, yara izi, kırışıklık... ’Avrupa’da popüler oldu’

Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı."

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1 haftada pürüzsüz bir cilt! Canan Karatay çözümü buldu! Sivilce, yara izi, kırışıklık... ’Avrupa’da popüler oldu’

YEŞİL KSABUNUN FAYDALARI!

Sağlıklı bir cilt elde edebilmek için yeşil sabunun faydaları günümüzde birçok değişik olanak tanıyor.

- Saçları güçlendirir ve besler.

- Sivilceleri yok eder.

- Tahrişi gidermede yardımcıdır.

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1 haftada pürüzsüz bir cilt! Canan Karatay çözümü buldu! Sivilce, yara izi, kırışıklık... ’Avrupa’da popüler oldu’

- Doğal bir nemlendirici etkisi vardır.

- Cilde nefes aldırır ve gözenekleri temizler.