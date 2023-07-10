HaberlerGaleri1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü... 2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi!
1 ayda 56 kiloya düştü! Tek formülü... 2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi!
1 ayda tığ gibi olan oyuncu Pelin Akil'in kilo zayıflama sırrı ortaya çıktı. Son zamanlarda paylaştığı diyet ve spor gönderileriyle kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı olan güzel oyuncu, kısa sürede 6 kilo verdi. 56 kiloya düştüğünü açıklayan Akil'in fitliğinin sırrı meğer buymuş...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 23:42Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:39