22 Nisan 2023, Cumartesi
Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek! Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren!
Her geçen gün artan banka hesapları sebebiyle zaman zaman nerede ne kadar paramızın kaldığını hatırlamakta güçlük çekebiliyoruz. Bu sebeple işlem görmeyen hesaplardaki paralar zaman aşımına uğrayabiliyor ve belli bir süre sonra TMSF'ye geri alınmaz olarak devrediliyor. Ziraat Bankası o hesapları açıkladı. Hazirana kadar tıkla öğren...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 10:05
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6