11 Mayıs 2024, Cumartesi
Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor
Bu kampanya, özellikle ortak konut kredisi kullanmayı düşünen geniş bir müşteri kitlesini hedef alıyor. Ziraat Bankası'nın bu yeni teklifi, vatandaşlara ev sahibi olma sürecinde önemli avantajlar sunarak, konut kredisi alma işlemlerini daha erişilebilir ve cazip hale getirmeyi amaçlıyor. İşte, Ziraat Bankası'nın başlattığı bu yeni kampanyanın detayları ve sağladığı fırsatlar.
Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:19
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