Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Ortak Konut Kredisi Kampanyası'nın Avantajları

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesine imkan tanıyor. Bu yöntemle, kredi taksitleri bölündüğünde her bir bireyin ödeme yükü önemli ölçüde azalıyor.