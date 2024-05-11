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Haberler Galeri Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Bu kampanya, özellikle ortak konut kredisi kullanmayı düşünen geniş bir müşteri kitlesini hedef alıyor. Ziraat Bankası'nın bu yeni teklifi, vatandaşlara ev sahibi olma sürecinde önemli avantajlar sunarak, konut kredisi alma işlemlerini daha erişilebilir ve cazip hale getirmeyi amaçlıyor. İşte, Ziraat Bankası'nın başlattığı bu yeni kampanyanın detayları ve sağladığı fırsatlar.

Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:19
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Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Ekonomik dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın uyguladığı parasal sıkılaşma politikası, kredi faiz oranlarında önemli artışlar yaşanmasına neden oldu. Bu durum, vatandaşları daha uygun koşullarda kredi bulma arayışına itti. Ziraat Bankası, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ortak konut kredisi kampanyasını duyurdu.

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Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Bu durum, birden fazla kişinin ortak gelir beyanı ile daha yüksek tutarlarda krediyi daha düşük taksitlerle kullanabilmesine olanak tanıyor.

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Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Ortak Konut Kredisi Kampanyası'nın Avantajları

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesine imkan tanıyor. Bu yöntemle, kredi taksitleri bölündüğünde her bir bireyin ödeme yükü önemli ölçüde azalıyor.

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Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Kampanya dahilinde sunulan faiz oranı %4,29 seviyesinde olup, kredi vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. Bu şartlar altında, beş kişi ortaklaşa kredi kullanırsa, aylık ödeme miktarı kişi başına sadece 3.454 TL olacak.

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Ziraat Bankası müjdeli haberi verdi! Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyasına başvuracak kişilerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Başvuru için öncelikle düzenli bir gelire sahip olmak gerekmektedir. Kredi başvurusu, Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla şahsen yapılmalıdır.