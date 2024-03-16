Ziraat Bankası 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başlattı!

Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık! Ortak konut kredisi kampanyası: Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yepyeni bir kredi kampanyası başlattı. Kamu bankaları arasında güçlü bir yere sahip olan Ziraat Bankası, son zamanlarda artan kredi faiz oranlarının yol açtığı zorlukları aşmak isteyenler için umut verici bir adım attı. Özellikle yüksek limitli kredilere başvuruda bulunan ve aylık geliri düşük olan kişiler için geliştirilen "Ortak Konut Kredisi Kampanyası", birlikte hareket eden bireylerin ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.