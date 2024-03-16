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Haberler Galeri Ziraat Bankası 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başlattı!

Ziraat Bankası 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başlattı!

Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık! Ortak konut kredisi kampanyası: Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yepyeni bir kredi kampanyası başlattı. Kamu bankaları arasında güçlü bir yere sahip olan Ziraat Bankası, son zamanlarda artan kredi faiz oranlarının yol açtığı zorlukları aşmak isteyenler için umut verici bir adım attı. Özellikle yüksek limitli kredilere başvuruda bulunan ve aylık geliri düşük olan kişiler için geliştirilen "Ortak Konut Kredisi Kampanyası", birlikte hareket eden bireylerin ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 17:51
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Ziraat Bankası 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başlattı!

Ziraat Bankası, yükselen kredi faiz oranları sebebiyle kredi onayı almakta güçlük çeken ve özellikle konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Asgari ücretli çalışanların bile rahatlıkla erişebileceği bu kampanya ile banka, ev sahibi olma hayalini kolaylaştırıyor.

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Ziraat Bankası 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başlattı!

Kampanya Koşulları Neler?

Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi kampanyası, birden fazla kişinin gelirlerini birleştirerek yüksek meblağlarda kredi kullanmalarını ve böylece taksit ödemelerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Kampanya şartları şu şekilde belirlenmiştir:

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Ziraat Bankası 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başlattı!
  • Kredi, düzenli gelire sahip olan en az 2 ve en fazla 5 kişi tarafından kullanılabilmektedir.
  • Kredi tutarı, alınacak konutun değerinin SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından hazırlanan raporuna göre belirlenir. Bu tutar, BDDK tarafından belirlenen maksimum kredi miktarlarına uygun olarak ayarlanır.
  • Alınacak gayrimenkule ipotek konulması gerekmektedir. Banka tarafından ihtiyaç duyulması halinde, ek teminat talep edilebilir.

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Ziraat Bankası 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başlattı!

Kredinin Avantajları Nelerdir?

Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi kampanyası, birçok avantajı bir arada sunuyor:

  • Yüksek Tutarlarda Kredi: Birden fazla kişinin geliri ile daha yüksek tutarlarda kredi kullanımı mümkün hale geliyor.
  • Esnek Ödeme Planları: Ortaklar, kredi taksitlerini kendi bütçelerine göre daha rahat ödeyebiliyor.
  • Kolay Onay: Daha yüksek toplam gelir sayesinde kredi onay süreci kolaylaşıyor.

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Ziraat Bankası 5.851 TL taksitle 70 ay vadeli 700.000 TL kredi kampanyası başlattı!

70 ay vade ile 700.000 TL konut kredisi kullanacak olan kişiler için aylık taksit tutarları ve ödeme planları da belli oldu. İşte, Ziraat Bankası'nın avantajlı konut kredisi hesaplama detayları...