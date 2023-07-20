Zamlı miktar açıklandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet'ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!

Çocuklu ailelere para yardımı! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekecek. Binlerce kişi tarafından merak edilen konulardan biri olan 2023 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları hakkında sevindirici haber Bakan Göktaş'tan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED yardımı ödemelerine zam yapıldığını açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için her ay sağlanan ödemelerin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu?, SED yardımı ne zaman yatacak 2023? İşte, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!