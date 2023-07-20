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Haberler Galeri Zamlı miktar açıklandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet'ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!

Zamlı miktar açıklandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet'ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!

Çocuklu ailelere para yardımı! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekecek. Binlerce kişi tarafından merak edilen konulardan biri olan 2023 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları hakkında sevindirici haber Bakan Göktaş'tan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED yardımı ödemelerine zam yapıldığını açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için her ay sağlanan ödemelerin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu?, SED yardımı ne zaman yatacak 2023? İşte, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 20.07.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 18:18
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Zamlı miktar açıklandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!

1-2-3-4 çocuğu olanlar hemen başvursun! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekecek! Ödemeler emekli ve memur zammı sonrası yükseltildi. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Bakanlık tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen para yardımı hakında detaylar merak ediliyor. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı miktar açıklandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinden faydalanan binlerce kişi SED ödemelerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Bakan Göktaş'ın açıklaması sonrasında, SED yardımı ödemelerinin, memur maaşı zamları kadar zamlanacağı açıklandı.

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Zamlı miktar açıklandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!

SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3.038 TL olarak ödeniyor. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 3.644 TL'den 4.853 TL arasında yer alıyordu.

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Zamlı miktar açıklandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

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Zamlı miktar açıklandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvuran nakit 3 bin 571 lira alacak!

Buna göre; 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.