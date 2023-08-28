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Haberler Galeri Zamlı maaşlar belli oldu! Tutarlar değişti! e-Devlet başvurularına göz atın! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Zamlı maaşlar belli oldu! Tutarlar değişti! e-Devlet başvurularına göz atın! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Emekli, memur ve asgari ücrette gerçekleşen artışlar, sosyal destek ödemelerini de etkiledi. Asgari ücret, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 34 oranında artırıldı. Aynı dönemde emekli maaşlarına yapılan zam oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Ayrıca, en düşük memur maaşı da 22 bin Türk Lirası seviyesine yükseltildi. 65 yaş maaşı, evde bakım yardımı ve engelli maaşı gibi destekler, artan maaşlarla birlikte yeniden hesaplandı. İşte, sosyal destek ödemeleri başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 14:21
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Zamlı maaşlar belli oldu! Tutarlar değişti! e-Devlet başvurularına göz atın! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Temmuz ayı maaşlarından etkilenen ödemeler arasında 65 yaş maaşı, evde bakım yardımı ve engelli maaşı gibi sosyal destekler de bulunuyor. Henüz bu yardımlardan faydalanmayanlar başvurular hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, Temmuz zammıyla birlikte güncellenen destek ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı maaşlar belli oldu! Tutarlar değişti! e-Devlet başvurularına göz atın! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE ZAM!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 17,55 artırdıklarını duyurdu.

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Zamlı maaşlar belli oldu! Tutarlar değişti! e-Devlet başvurularına göz atın! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıktı.

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Zamlı maaşlar belli oldu! Tutarlar değişti! e-Devlet başvurularına göz atın! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

ZAMLI SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ 2023

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Zamlı maaşlar belli oldu! Tutarlar değişti! e-Devlet başvurularına göz atın! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

EVDE BAKIM MAAŞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerine yapılan zam miktarlarını açıkladı. 2023 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

Buna göre; Ağustos ayından itibaren evde bakım maaşları zamlı olarak 5 bin 98 lira şeklinde hesaplara yatırılacak.,

ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU EKRANI