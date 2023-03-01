02 Mart 2023, Perşembe
ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 2 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
"2023 zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu Mart ayına girilmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti.Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, e-devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.03.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 12:58
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