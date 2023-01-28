ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ! Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2022'de 3 bin 336 TL olan evde bakım maaşları yeni yılda 4.337 TL oldu. Temmuz ayında bu ücret 2 bin 706 TL'de 3 bin 340 TL'ye yükseltilmişti.