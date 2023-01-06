Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

SSK ve Bağ-kur zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Ocak 2023 ile birlikte zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Milyonlarca emekli zamlı maaş farklarının hesaplara ne zaman yansıyacağını merak ediyorlar. Peki zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkı ne zaman ödenecek?