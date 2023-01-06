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Haberler Galeri Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

SSK ve Bağ-kur zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Ocak 2023 ile birlikte zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Milyonlarca emekli zamlı maaş farklarının hesaplara ne zaman yansıyacağını merak ediyorlar. Peki zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkı ne zaman ödenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 13:02
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Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

Zamlı emekli maaşları yattı mı sorusunun cevabı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2023 zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükselmiş oldu. Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte 2023 aylık ödeme tarihleri...

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Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı yüzde 30 olurken en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte Sabah'ın haberine göre tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi...

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Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ YÜZDE 15,4 MEMUR ZAMMI YÜZDE 16,48 OLDU

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamını yüzde 1,18 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu.

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Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN REFAH PAYI MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı asgari ücret 2023'te olduğu gibi emekli ve memur zammı için de refah payı verileceğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildi.

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Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.