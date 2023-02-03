Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Tutarlar Yenilendi! Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Şartları neler? Kimler alabiliyor?

Şubat ayı 65 yaş aylığı yattı mı, ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yaşlılık maaşından yararlanan vatandaşlar 2023 yılıyla birlikte zamlı tutarın ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zam oranının ardından birçok sosyal yardım ödemesinde de artış meydana geldi. Peki şubat ayı 65 yaş maaşı ne zaman yatacak?