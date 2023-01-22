Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...

6 aylık enflasyon oranı baz alınarak belirlenen yüzde 30'luk maaş artışları memur ve emeklilerin hesaplarına yansımaya başladı. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya yükselirken en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 lira oldu. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak'ta yüzde 30'luk zamların belirli bir kısmını aldı. Geri kalan 13.52 puanlık kısmın ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge artışları maaşlara ne zaman yansıyacak?