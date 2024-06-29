29 Haziran 2024, Cumartesi
Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, 1 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25 kira artış sınırının geleceğini merak ediyor. Uygulamanın devam edip etmeyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya dair son durumu değerlendirdi. Şimşek, kira artış oranlarının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, sınırın uzatılıp uzatılmayacağına dair merak edilenleri yanıtladı.
Giriş: 29.06.2024 14:28 Güncelleme: 29.06.2024 14:52
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5