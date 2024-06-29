Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda kira artışlarına getirilen yüzde 25'lik sınırlama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, büyük ihtimalle devam etmez." dedi.