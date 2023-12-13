HaberlerGaleriYeni maaşlar kuruşu kuruşuna çıktı! Sosyal Yardım alanlara beklenen haber geldi! 2024 Aile destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna çıktı! Sosyal Yardım alanlara beklenen haber geldi! 2024 Aile destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
2024 Ocak ayına yönelik sosyal yardım ödemelerinde beklenen zamlar, emekli maaşları, memur maaş katsayısı ve diğer sosyal destek ödemelerini kapsayan tahminler gündemdeki yerini alıyor. Yaklaşan bu zam dönemiyle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, memur maaş katsayısındaki artış ve sosyal destek ödemelerindeki zamlar, vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle evde bakım maaşı, dul ve yetim aylıkları ile engelli aylıklarına yönelik tahminler, maddi destek ihtiyacı olan bireyler tarafından dikkatle takip ediliyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:08Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:08