Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna çıktı! Sosyal Yardım alanlara beklenen haber geldi! 2024 Aile destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen aylık, her yıl Ocak ve Temmuz aylarındaki memur maaş katsayısı artışlarına endeksleniyor. Şu anda 65 yaş aylığı alanlara ayda 2 bin 348 lira ödeme yapılırken; bu miktar, şu ana kadar birikmiş yüzde 45'lik orana dayanarak 3 bin 405 liraya yükseliyor. Bu tutar, Aralık ayındaki enflasyon verilerine göre daha da artacak. 65 yaş aylığı için değerlendirilen gelir kriterinde, kişinin ve eşinin toplam geliri dikkate alınıyor. Halihazırda kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altında ise, 65 yaş aylığından faydalanma hakkı elde edilebiliyor. Bu miktar, Ocak ayındaki asgari ücret artışıyla birlikte güncellenecek ve sosyal yardımın kapsamını etkileyecek.