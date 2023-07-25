Yeni maaşlar hesaplandı! 4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 ZAM! Seyyanen zam + ek ödeme + intibak payı! BAĞ-KUR, memur emeklisinin maaşına ilave...
Emekli maaşları yüzde 25 zamla birlikte yeniden hesaplandı. Emekli maaşları için ek zam konusu hakkında detaylar araştırma konusu oldu. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Memur maaşlarının belirlenmesinin ardından zamlı ve yeni emekli maaş tutarı milyonlar tarafından sorgulanıyor. İşte, kuruşu kuruşuna yeni memur, SSK, Bağ-Kur maaşları...
Giriş Tarihi: 25.07.2023
07:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Emekli maaşları yüzde 25 zamla birlikte yeniden güncellendi. Emekli maaşları için ek zam konusu hakkında detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Memur maaşlarının belirlenmesinin ardından zamlı ve yeni emekli maaş tutarı milyonlar tarafından sorgulanıyor. İşte, kuruşu kuruşuna yeni memur, SSK, Bağ-Kur maaş tablosu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek zam bekleyen binlerce emekli, Türkiye gündemini yakından takip etmeye devam ediyor. Körfez ülkeleri dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan merak edilen "Emekliye ek zam olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.
Peki, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.
Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.
Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Körfez ülkeleri gezisi dönüşünde, gazetecilerin
"Memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı. Buna göre; Emekli zammı yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirilecek.