12 Nisan 2023, Çarşamba
Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...
"Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi müjdesini duyurdu. 2 yıl geri ödemesi olmadan 48 ay vade ve sıfır faiz olacak kredi için başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 15:38
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11