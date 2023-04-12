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Haberler Galeri Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

"Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi müjdesini duyurdu. 2 yıl geri ödemesi olmadan 48 ay vade ve sıfır faiz olacak kredi için başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 15:38
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Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

"Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi verileceğinin müjdesini duyurdu. Peki, yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.