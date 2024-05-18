Yeni detay geldi! Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak

SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlar için maaşlarla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle en düşük 10.000 TL maaş alan emekliler, yeni düzenlemelerle birlikte maaşlarına ek olarak 15.000 TL alacaklar. Bu gelişme, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik açıdan daha rahat bir hayat sürmelerini hedeflemektedir.