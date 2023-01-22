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YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? ŞOK, A101, CarrefourSA...

Ayçiçek yağı fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Ham ayçiçeği yağı ve çekirdekte gümrük vergilerinin sıfırlanması yağ fiyatlarına olumlu yansıdı. Marketlerdeki yağ indirimlerini takip eden vatandaşlara müjdeli haber geldi. Gümrük vergilerin düşmesiyle yağ fiyatlarına yüzde 10-15 arasında indirim gelmesi bekleniyor. Peki A101, ŞOK, Carrefoursa'da litrelik ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:42
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YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? ŞOK, A101, CarrefourSA...

Rusya Ukrayna savaşı ve stokçuluk nedeniyle ayçiçek yağı fiyatlarını da arttı. Yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına yüzde ton başına uygulanan 250 dolar ve ayçiçeği çekirdeğine ise yüzde 5 vergi uygulanıyordu. Ancak gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrası, vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bu sebeple iç pazarda yağ fiyatlarında yüzde 15'e kadar indirim bekleniyor. Peki, Ayçiçek yapı fiyatları kaç TL olacak? İşte, 1,2,3,4,5 lt ayçiçek yağı güncel fiyatlar...

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YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? ŞOK, A101, CarrefourSA...

Vergi ücretlerinde yaşanan düşüşler sonrası vergisiz ham yağ fiyatları, iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL'den 24 TL'ye düşürdü. Söz konusu yeni bağlantılarla yağ fiyatlarında şubat ayından sonra yüzde 10 ile 15 arasında düşüş öngörülüyor.

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YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? ŞOK, A101, CarrefourSA...

YAĞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR!

Yağ fiyatında yüzde 10 ila 15 arasında düşüş bekleniyor.

Ensonhaber'de yer alan habere göre, Konuya ilişkin konuşan Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, Türkiye'nin yılbaşında ham yağ ve ayçiçeği çekirdeğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması ile son 15 günde 150 bin ton ham yağ bağlantısı yapıldığını kaydetti.

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YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? ŞOK, A101, CarrefourSA...

Angı ayrıca Türkiye'nin normalde aylık 50 ila 60 bin ton ham yağ alımı yaptığını söyledi.

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YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? ŞOK, A101, CarrefourSA...

"TÜRKİYE'NİN ALIM İŞTAHININ AZALMASIYLA FİYATLAR TEKRAR DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Angı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye'nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO'nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun'a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti.