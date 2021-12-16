Vergi ve prim desteği geliyor! Asgari ücrette beklenti net 4.000 TL üstü! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili önemli çalışmasını tamamladı. Şimdi gözler asgari ücreti belirleme komisyonunun 4. ve son toplantısını bekliyor. Yeni düzenlemeye göre asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. Peki yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaçta açıklanacak? İşte detaylar...