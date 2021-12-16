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Vergi ve prim desteği geliyor! Asgari ücrette beklenti net 4.000 TL üstü! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili önemli çalışmasını tamamladı. Şimdi gözler asgari ücreti belirleme komisyonunun 4. ve son toplantısını bekliyor. Yeni düzenlemeye göre asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. Peki yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 06:45
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Vergi ve prim desteği geliyor! Asgari ücrette beklenti net 4.000 TL üstü! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca asgari ücretli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergi ve prim desteği geliyor! Asgari ücrette beklenti net 4.000 TL üstü! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.

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Vergi ve prim desteği geliyor! Asgari ücrette beklenti net 4.000 TL üstü! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

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Vergi ve prim desteği geliyor! Asgari ücrette beklenti net 4.000 TL üstü! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

BİR BÖLÜMÜ HAZİNE ÜSTLENECEK
Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira.

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Vergi ve prim desteği geliyor! Asgari ücrette beklenti net 4.000 TL üstü! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.