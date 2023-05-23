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Haberler Galeri Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!

Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!

Vatandaşlık maaşı nasıl alınır sorusunun cevabı merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesi arasında yer alan vatandaşlık maaşına dair detaylar araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya vatandaşlık maaşının kimlere verileceğini detaylarıyla açıkladı. Peki Vatandaşlık Maaşı nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:46
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Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!

AK Parti'nin seçim beyannamesi arasında yer alan vatandaşlık maaşı çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Ev kadınlarına emeklilik, gençlere evlilik kredisi, ÖTV indirimi gibi düzenlemelerle dezavantajlı kesimleri önceleyen aile kurumunu korumaya yönelik birçok tedbir yer almaktadır. Peki Vatandaşlık Maaşı nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan vatandaşlık maaşı konusunda son dakika bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada vatandaşlık maaşının kimlere verileceğini detaylarıyla açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!

Gelir Tespiti Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı kriterlerinin önemli bir kısmının mevcut olduğunu belirtti. Yanık, 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu bir sistemleri olduğunu ve vatandaşların sosyal yardımlardan faydalanmak için başvurduklarında gelir miktarının ölçüldüğünü ifade etti.

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Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!

Ayrıca farklı durumları tespit edebilmek için haneleri ziyaret ettiklerini ve teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini belirlediklerini söyledi.

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Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLİR?

Bakan Yanık, vatandaşlık maaşının aynı aileden birden fazla kişinin de faydalanabileceğinin altını çizdi. Sosyal yardımların hane temelli olduğunu vurgulayan Yanık, tek ölçünün milletin ihtiyaçları olduğunu söyledi.