HaberlerGaleriVatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!
Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı!
Vatandaşlık maaşı nasıl alınır sorusunun cevabı merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesi arasında yer alan vatandaşlık maaşına dair detaylar araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya vatandaşlık maaşının kimlere verileceğini detaylarıyla açıkladı. Peki Vatandaşlık Maaşı nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir?