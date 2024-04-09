09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri VakıfBank KPSS şartsız memur aranıyor! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

VakıfBank KPSS şartsız memur aranıyor! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

VakıfBank, KPSS puan şartı olmadan sınavla belirlenecek kadrolara 869 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreciyle ilgili tüm detayları içeren ilan, başvuru şekli ve son tarihine kadar olan bilgileri içeriyor. Kamu bankası, adaylara yönelik bu memur alımı için detaylı bilgilendirme sağlıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:30
  • 1
  • 15
VakıfBank KPSS şartsız memur aranıyor! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

VakıfBank, Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı ve BT Kontrolör Yardımcısı unvanlarıyla memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihini açıklayan banka, adaylardan KPSS puanı istemiyor ve başvuru sürecini tamamlayan adayları kurum içi sınava davet edecek. İşte ilana ilişkin merak edilen diğer detaylar…

  • 2
  • 15
VakıfBank KPSS şartsız memur aranıyor! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

VakıfBank memur alımı başvuruları 3 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar 475 TL başvuru ücretini yatırdıktan sonra "https://vakifbank.istanbul.edu.tr" adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

BAŞVURU EKRANI

  • 3
  • 15
VakıfBank KPSS şartsız memur aranıyor! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

  • 4
  • 15
VakıfBank KPSS şartsız memur aranıyor! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

3. İkamet şartına ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

  • 5
  • 15
VakıfBank KPSS şartsız memur aranıyor! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar İstanbul ilinde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların İstanbul'da ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.