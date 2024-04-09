VakıfBank KPSS şartsız memur aranıyor! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

VakıfBank, KPSS puan şartı olmadan sınavla belirlenecek kadrolara 869 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreciyle ilgili tüm detayları içeren ilan, başvuru şekli ve son tarihine kadar olan bilgileri içeriyor. Kamu bankası, adaylara yönelik bu memur alımı için detaylı bilgilendirme sağlıyor.