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Haberler Galeri VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! Yılda 4 maaş ikramiye ve KPSS şartı yok! İşte son başvuru tarihi ve şartları…

VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! Yılda 4 maaş ikramiye ve KPSS şartı yok! İşte son başvuru tarihi ve şartları…

VakıfBank Türkiye Geneli Şube ve Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplamda 1985 Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur alımı yapacağını açıkladı. Kadrolara ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklayan kamu bankası, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylar sınava tabi tutulacak ve sonrasında görevlendirmesi yapılacak. Ayrıca iş alımı gerçekleşen personellere kurum maaş haricinde yılda 4 maaş ikramiye veriyor. İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 15:28
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VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! Yılda 4 maaş ikramiye ve KPSS şartı yok! İşte son başvuru tarihi ve şartları…

VakıfBank KPSS şartı aramaksızın belirtilen kadrolara 1.985 memur alımı yapacağını alan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları yayınladığı ilan ile açıklayan kamu bankası, başvuru şartlarını taşıyan adayları sınava davet edecek. İşte ayrıntılar ve başvuru ekranı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! Yılda 4 maaş ikramiye ve KPSS şartı yok! İşte son başvuru tarihi ve şartları…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

VakıfBank memur alımı başvuruları 17 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 1 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

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VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! Yılda 4 maaş ikramiye ve KPSS şartı yok! İşte son başvuru tarihi ve şartları…

Adaylar Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurarak başvuru ekranından başvurularını online olarak tamamlayacak.

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VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! Yılda 4 maaş ikramiye ve KPSS şartı yok! İşte son başvuru tarihi ve şartları…

VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

VakıfBank 1.985 memur alımı için sına 2 Aralık 2023 Cumartesi Saat 10.00'da düzenlenecek.

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VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! Yılda 4 maaş ikramiye ve KPSS şartı yok! İşte son başvuru tarihi ve şartları…

VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

VakıfBank memur alımı sınavı Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde aynı anda gerçekleştirilecek.