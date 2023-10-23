VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! Yılda 4 maaş ikramiye ve KPSS şartı yok! İşte son başvuru tarihi ve şartları…

VakıfBank Türkiye Geneli Şube ve Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplamda 1985 Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur alımı yapacağını açıkladı. Kadrolara ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklayan kamu bankası, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylar sınava tabi tutulacak ve sonrasında görevlendirmesi yapılacak. Ayrıca iş alımı gerçekleşen personellere kurum maaş haricinde yılda 4 maaş ikramiye veriyor. İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 15:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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