HaberlerGaleriÜniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi? 2023 YÖK Bakanı Erol Özvar son dakika!
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi? 2023 YÖK Bakanı Erol Özvar son dakika!
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğini merak eden binlerce üniversite öğrencisi arama motorlarında son dakika YÖK açıklamalarını araştırıyor. Nisan ayının başında uygun koşullar sağlanırsa hibrit sisteme geçilebileceği aktarılmıştı. Peki üniversite son durum ne?