Tutarlar değişti, e Devlet’te başvurulacak! Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlara son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme miktarları ve tarihleri hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ocak ayında maaşlarda yaşanan artış sonrasında birçok kalemde ödeme miktarları güncellendi. Yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Diğer yandan sosyal yardım ödemelerinde başvurular için de yeni açıklama geldi. İşte, sosyal yardım ödeme miktarları ve tarihleri...