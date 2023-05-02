HaberlerGaleriTutarlar değişti, e Devlet'te başvurulacak! Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
Tutarlar değişti, e Devlet'te başvurulacak! Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
Sosyal yardım alanlar için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Sosyal yardım ödeme miktarları için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler...