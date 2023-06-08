08 Haziran 2023, Perşembe
TÜİK açıkladı, rakam geldi! Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan oranlar sonrası emeklinin 5 aylık maaş zam oranı netleşti. Geriye 1 veri kala maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Temmuz 2023'te uygulanacak emekli zammı ve memur maaş zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli ve memura ek zam hesaplamaları 2023!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:58
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22