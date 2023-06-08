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Haberler Galeri TÜİK açıkladı, rakam geldi! Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...

TÜİK açıkladı, rakam geldi! Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan oranlar sonrası emeklinin 5 aylık maaş zam oranı netleşti. Geriye 1 veri kala maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Temmuz 2023'te uygulanacak emekli zammı ve memur maaş zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli ve memura ek zam hesaplamaları 2023!

Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:58
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TÜİK açıkladı, rakam geldi! Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...

"Temmuz'da en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz için 5 aylık zam oranı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için tek bir veri kaldı. En düşük emekli aylığı ise Nisan ayında 2 bin lira artırılarak 7.500 TL'ye çıkarıldı. 7.500 lira ve üzerinde alan SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü Temmuz maaş zammına çevrildi. İşte, 5 aylık enflasyon tahminlerine göre maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜİK açıkladı, rakam geldi! Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...

MAYIS 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti.

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TÜİK açıkladı, rakam geldi! Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

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TÜİK açıkladı, rakam geldi! Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON: 15,26
5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,13
5 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,13

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TÜİK açıkladı, rakam geldi! Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...

TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor.