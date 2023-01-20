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Haberler Galeri TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı

TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı

Son dönemde peş peşe gelen promosyon ödemeleri haberlerinin ardından arama motorlarında, "Jandarma promosyon anlaşması yapıldı mı?", "JGK 2023 ne kadar, kaç TL promosyon alacak?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman? Zamlı astsubay, uzman çavuş maaşları kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:08
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TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı

JGK 2023 promosyon verilecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Birbirinden farklı meslek grupları için gelen promosyon haberlerinin ardından Jandarma promosyon anlaşmasında son durum ne sorusu araştırılmaya başlandı. Peki 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman? Zamlı astsubay, uzman çavuş maaşları kaç TL? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı

TSK PROMOSYON 2023

MSB bünyesindeki personellere de 26 bin liralık promosyon için imzalar atıldı. Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamındaki personele 3 yıl için tek seferde 26 bin TL toplu promosyon tutarı Ocak 2023 maaş ücretlerinin yatırılmasını müteakip ödenecektir. "

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TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı

JGK 2023 PROMOSYON VERİLECEK Mİ?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli promosyondan faydalanabilecek ancak Jandarma promosyonu için resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre jandarma personeline 30 bin TL promosyon verilmesi söz konusu olabilir.

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TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı

PROMOSYON NEDİR?

Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Fransızcadaki promotion sözcüğünden gelmektedir. Türkçe karşılığı özendirme'dir.

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TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı

JANDARMA PROMOSYONU 2023 NE KADAR OLACAK?

Polise promosyon pazarlığı devam ederken yeni bir talep de jandarma tarafından geldi. İçişleri'ne bağlı jandarmanın 2023 yılındaki promosyon için 3 aylık peşin promosyon taleplerinin olduğu öğrenildi.