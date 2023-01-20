TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı

TSK PROMOSYON 2023

MSB bünyesindeki personellere de 26 bin liralık promosyon için imzalar atıldı. Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamındaki personele 3 yıl için tek seferde 26 bin TL toplu promosyon tutarı Ocak 2023 maaş ücretlerinin yatırılmasını müteakip ödenecektir. "