20 Ocak 2023, Cuma
TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı
Son dönemde peş peşe gelen promosyon ödemeleri haberlerinin ardından arama motorlarında, "Jandarma promosyon anlaşması yapıldı mı?", "JGK 2023 ne kadar, kaç TL promosyon alacak?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman? Zamlı astsubay, uzman çavuş maaşları kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:08
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