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Haberler Galeri Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70'lik zam! 4C'liye 3 kat ek kazançla 600 TL'ye +1200 TL! Emekli memura 8 bin 77 lira seyyanen artış!

Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70'lik zam! 4C'liye 3 kat ek kazançla 600 TL'ye +1200 TL! Emekli memura 8 bin 77 lira seyyanen artış!

Memurlar ve emeklilerin mali durumları ve sosyal haklarında önemli değişiklikler için görüşmeler 1 Ağustos'ta başlayacak. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında sadece memurlar değil emekliler içinde önemli maddeler bulunuyor. Seyyanen zam ve ek ödemeler bu kapsam dahilinde. Peki Toplu İş Sözleşmesi'nin içeriğinde neler var? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:17
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Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70’lik zam! 4C’liye 3 kat ek kazançla 600 TL’ye +1200 TL! Emekli memura 8 bin 77 lira seyyanen artış!

1 Ağustos'ta başlayacak olan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde, yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. Memur-Sen, Sağlık Sen ve Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme maratonunda taşıyacakları teklifleri kamuoyuyla paylaştı. Görüşmelerde masaya yatırılacak teklifler dikkatle takip ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70’lik zam! 4C’liye 3 kat ek kazançla 600 TL’ye +1200 TL! Emekli memura 8 bin 77 lira seyyanen artış!

TALEPLER SIRALANDI

Konfederasyonlar bu kapsamda masaya taşıyacakları teklifleri hazırladı. Teklif listesinde memurların yanı sıra emeklilere ilişkin de önemli talepler bulunuyor.

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Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70’lik zam! 4C’liye 3 kat ek kazançla 600 TL’ye +1200 TL! Emekli memura 8 bin 77 lira seyyanen artış!

Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emeklilere de yansıtılması, hem Memur-Sen'in hem Türkiye Kamu-Sen'in talepleri arasında ilk sırayı alırken, ortak taleplerden biri de aile yardımına yönelik.

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Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70’lik zam! 4C’liye 3 kat ek kazançla 600 TL’ye +1200 TL! Emekli memura 8 bin 77 lira seyyanen artış!

EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ

Her iki konfederasyon da memurlara verilen eş ve çocuk yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Halen memurlara eş için bin 158, çocuk için de 6 yaş altındaysa 254,90, üstündeyse 127,45 lira aylık ödeme yapılıyor..

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Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70’lik zam! 4C’liye 3 kat ek kazançla 600 TL’ye +1200 TL! Emekli memura 8 bin 77 lira seyyanen artış!

Bu ödeme Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışla yükselirken; Memur-Sen'in talebi hayata geçirilirse mevcut katsayıya göre eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı yaş ayrımı olmaksızın 500 liraya yükselecek..