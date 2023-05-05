TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?

Son dakika haberleri... 700 bin kamu işçisi için zam paralığında geri sayım başladı. Zamlı maaşlar için son teklif bugün verilecek. Milyonların gözü toplantı saatine çevrilmiş durumda. 700 kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili merak edilen detaylar araştırılıyor. Peki kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? 700 bin işçinin zamlı maaşı 15 bin TL olacak mı? Toplu İş Sözleşmesi için toplantı bugün saat kaçta?