05 Mayıs 2023, Cuma
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?
700 bin kamu işçisine zam pazarlığında sona gelindi. Yüzde 45 zamma ek refah payıyla birlikte yüz binlerce işçi nefes alacak. Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile bugün buluşacak. Peki Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne? 700 bin kamu işçisinin maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:13
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