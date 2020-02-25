toki.gov.tr TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları: 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!

2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi için onbinlerce kişi araştırma yapıyor. TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları toki.gov.tr adresinden duyuruluyor. 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları için çekiliş töreni bugün saat 11:00 itibariyle başladı. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılan 100 bin sosyal konut projesi sayesinde dar gelirli aileler ev sahibi olma sevinci yaşamaya devam ediyor. Karabağlar'da yapılan çekilişin ardından Seferihisar kura sonuçları için isim listesi bekleniyor. Bu hafta Aliağa ve Kemalpaşa ilçeleri için de çekiliş yapılacak. TOKİ'nin Seferihisar projesinde toplamda 1000 konut yapılacak. 700 konut 2+1 tipi, 300 konut ise 3+1 tipi şeklinde inşa edilecek. İşte, merak edilen TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi...