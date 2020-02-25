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toki.gov.tr TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları: 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!

2020 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi için onbinlerce kişi araştırma yapıyor. TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları toki.gov.tr adresinden duyuruluyor. 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları için çekiliş töreni bugün saat 11:00 itibariyle başladı. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılan 100 bin sosyal konut projesi sayesinde dar gelirli aileler ev sahibi olma sevinci yaşamaya devam ediyor. Karabağlar'da yapılan çekilişin ardından Seferihisar kura sonuçları için isim listesi bekleniyor. Bu hafta Aliağa ve Kemalpaşa ilçeleri için de çekiliş yapılacak. TOKİ'nin Seferihisar projesinde toplamda 1000 konut yapılacak. 700 konut 2+1 tipi, 300 konut ise 3+1 tipi şeklinde inşa edilecek. İşte, merak edilen TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 13:35
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toki.gov.tr TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları: 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları için nefesler tutuldu. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri için kura çekilişleri devam ediyor. 25 Şubat Salı günü saat 11:00'de başlayacak TOKİ Seferihisar kura çekimi sonucunda toplamda 1000 konut sahibini bulacak. Seferihisar ilçesinde 700 konut 2+1 tipinde, 300 konut ise 3+1 tipinde inşa edilecek. TOKİ İzmir Seferihisar kura çekiliş sonuçları isim listesi haberimizde yer alacak.

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toki.gov.tr TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları: 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI

25 Şubat TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi yayınlanmadı. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından listenin yayınlanması bekleniyor.

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toki.gov.tr TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları: 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

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toki.gov.tr TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları: 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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toki.gov.tr TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları: 2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi!

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.