26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

toki.gov.tr TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi sorgula! 2+1 - 3+1 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları...

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi için gözler toki.gov.tr adresinde. TOKİ tarafından yapılan kura çekilişleri devam ediyor. Vatandaşlar TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 2+1 ve 3+1 TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilir ve size ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin konut projesinde çekilişler yarın devam edecek. 27 Şubat Perşembe günü İzmir Kemalpaşa TOKİ kura çekilişi yapılacak. İşte, 26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları...

Giriş Tarihi: 26.02.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 15:00
  • 1
  • 8
toki.gov.tr TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi sorgula! 2+1 - 3+1 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları...

2020 TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları merakla bekleniyor. TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Başkan Erdoğan'ın himayesinde yaptırılacak TOKİ konutları için çekiliş heyecanı sürüyor. Kuranın kendisine çıktığını öğrenen vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşıyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konut için bugün kura çekilişi yapılıyor. Çekilişte adları okunan kişiler ev sahibi olacak. İşte, TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!

  • 2
  • 8
toki.gov.tr TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi sorgula! 2+1 - 3+1 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları...

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI!

2020 TOKİ Aliağa çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde 2+1 ve 3+1 isim listesini öğrenebilirsiniz.

TOKİ KARABAĞLAR KURA SONUÇLARI SORGULA

TOKİ SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI SORGULA

  • 3
  • 8
toki.gov.tr TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi sorgula! 2+1 - 3+1 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları...

HAK KAZANAMAYANLAR PARASINI ALIYOR

Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

  • 4
  • 8
toki.gov.tr TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi sorgula! 2+1 - 3+1 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları...

2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

  • 5
  • 8
toki.gov.tr TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi sorgula! 2+1 - 3+1 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları...

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.