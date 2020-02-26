toki.gov.tr TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi sorgula! 2+1 - 3+1 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları...

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi için gözler toki.gov.tr adresinde. TOKİ tarafından yapılan kura çekilişleri devam ediyor. Vatandaşlar TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 2+1 ve 3+1 TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilir ve size ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin konut projesinde çekilişler yarın devam edecek. 27 Şubat Perşembe günü İzmir Kemalpaşa TOKİ kura çekilişi yapılacak. İşte, 26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları...