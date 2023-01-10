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Haberler Galeri TOKİ'den ev alanlar dikkat! 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu

TOKİ'den ev alanlar dikkat! 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu

Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, son olarak 250 bin sosyal konut projesi ile dar gelirlinin yanında olmaya devam ediyor. TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlar tarafından merak edilen vade artış oranının bu yıl nasıl uygulanacağı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi. Peki, 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 15:08
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TOKİ’den ev alanlar dikkat! 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu

TOKİ'den ev alanları yakından ilgilendiren açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 yılında uygulanacak vade artış oranını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından, taksit artışının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki,2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den ev alanlar dikkat! 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu

2023 TOKİ TAKSİT ARTIŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık" dedi.

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TOKİ’den ev alanlar dikkat! 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu

250 BİN KONUT KURASI MART AYINDA BİTECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişi hak sahibi belirleme kuraları 2023 Mart ayı içerisinde tamamlanacak.

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TOKİ’den ev alanlar dikkat! 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu

5. ETAP KURA TAKVİMİ

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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TOKİ’den ev alanlar dikkat! 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ konut vade artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.